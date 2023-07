Aneurisma | cos’è | tipologie | sintomi e trattamento

Leggi su dilei

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’apparato cardiocircolatorio è costituito da numerose strutture che, per differenti motivi, possono andare incontro ad un malfunzionamento. Il cuore, ad esempio, può essere interessato da patologie come l’infarto o le aritmie mentre i vasi sanguigni possono sviluppare un. Si tratta di una condizione che, proprio come la maggior parte delle malattie cardiovascolari, si manifesta solo raramente con segnali precisi e, in alcuni casi, può rappresentare un’emergenza medica poiché richiede un intervento immediato per tutelare la salute del soggetto colpito. Chel’L’si verifica nel momento in cui la parete di un vaso sanguigno si indebolisce, causando un rigonfiamento anomalo. Le pareti delle arterie, deputate al traporto del sangue dal cuore verso gli organi del corpo, sono costituite da ...