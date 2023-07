Andrew Garfield | A un provino mi hanno rifiutato perché non abbastanza bello

(Di mercoledì 19 luglio 2023)ha recentemente rivelato che durante ungli dissero che non avrebbe ottenuto la parte 'non era'. Sebbene oggi sembri impossibile,non fu scelto per un ruolo in un grande film hollywoodiano a causa del suo aspetto fisico: secondo gli addetti al casting non "era". Stiamo parlando de Le Cronache di Narnia, il celebre franchise Disney basato sui romanzi fantasy di C.S. Lewis. Soltanto tre dei sette libri scritti dal celebre autore britannico sono stati adattati da Disney: "Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio" del 2005, "Le cronache di Narnia - Il principe Caspian" del 2008 e "Le cronache di Narnia - Il viaggio del veliero" ...

Dopo la sua apparizione al Met Gala, Florence Pugh è stata avvista col cranio rasato a spasso per Roma con, suo compagno di set nel prossimo dramma romantico We Live in Time . A ...Nessuna conferma ufficiale, ma la cantante, in una sua recente apparizione a Wimbledon , è stata vista in compagnia di altri colleghi, come, e senza fede. Qualche mese fa, in una live ...La coppia era seduta accanto a Emma Watson,, Ariana Grande e Nick Jonas. Nel palco reale c'erano anche i principi e le principesse del Galles: Kate Middleton e il principe William, ...

Andrew Garfield: "A un provino mi hanno rifiutato perché non ... Movieplayer

Andrew Garfield ha recentemente rivelato che durante un provino gli dissero che non avrebbe ottenuto la parte 'perché non era abbastanza bello'.Pare che il film di Marc Webb del 2014 arriverà finalmente sul catalogo statunitense della piattaforma di streaming.