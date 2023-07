Andrea Purgatori | Zoro | “Umile e affidabile | è stato un punto di riferimento”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Le due caratteristiche principali di, morto oggi a Roma all’età di 70 anni, sono state “una grandissima umiltà e semplicità nei rapporti e al tempo stesso una grande affidabilità e credibilità nel lavoro che faceva che gli davano un’autorevolezza tutta sua”. Lo dice all’AdnKronos Diego Bianchi, in arte, sottolineando che, “era attendibile. Fare il giornalista ed essere undiper tanti non è facile. E’ sempreun professionista serio, scrupoloso e anche bravo a raccontare le cose”. “Era soprattutto molto tranquillo,, divertente. Gli piaceva non prendersi sul serio. Non avevi la sensazione di stare accanto a uno dei più bravi”. Questa, nota il conduttore di ‘Propaganda Live’ in onda su La7, ...