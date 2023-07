Andrea Purgatori su giornalismo e nuove generazioni | «Coraggio e desiderio di raccontare»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 19 luglio 2023) È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa di. Giornalista, sceneggiatore e autore,si è spento in ospedale a Roma dopo una malattia fulminante a 70 anni. Impossibile oggi non celebrarne il lascito, che va dalle inchieste giornalistiche al cinema: si dedicò con impegno alla strage di Ustica del 1980 e ha condotto Atlantide su La7. Recentemente, ha partecipato al documentario Vatican Girl sul caso Emanuela Orlandi. Sono numerosissime tuttavia le sue opere come sceneggiatore. Tra queste, spicca Fortapàsc: il film del 2009 diretto da Marco Risi racconta la vita del giornalista Giancarlo Siani, interpretato da Libero De Rienzo. Proprio recentemente, avevamo intervistatoin occasione della proiezione di Fortapàsc per il ProgettoABC ...