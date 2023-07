Andrea Purgatori | morto il giornalista dopo una malattia fulminante | aveva 70 anni Cercò la verità su Ustica

Il Vice Presidente della Camera Giorgio Mulé ha annunciato ai colleghi dell'Assemblea la morte del giornalista: " Prima di andare avanti comunico una brutta notizia all'Assemblea perché è venuto a mancare un grande giornalista, che era anche un amico. Mancherà a tutti per il rigore e per ...Addio ad. Il giornalista, sceneggiatore e autore è morto a Roma, in ospedale, dopo una breve fulminante malattia. Aveva 70 anni. A dare la notizia all'Ansa, i figli Edoardo, Ludovico, ...Una scomparsa pesante nel mondo della televisione e del giornalismo d'inchiesta quella di. Giornalista, autore e sceneggiatore, conduttore di un programma di successo come Atlantide e anche tifosissimo della Roma ...

Morto Andrea Purgatori, il giornalista aveva 70 anni Fanpage.it

È morto a Roma nella mattinata del 19 luglio 2023 dopo una fulminante malattia il giornalista, sceneggiatore, autore Andrea Purgatori. La notizia è stata diffusa dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria ...