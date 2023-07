Andrea Purgatori | le domande e il metodo per cercare la verità

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – Era uno di quelli che meritava di essere ascoltato, o letto, sempre. Non perché, come tanti altri, avesse lain tasca ma perché si poteva stare certi che quella cosa detta o scritta fosse stata verificata meticolosamente, e che dietro quella cosa ci fosse un lavoro accurato.era un giornalista che sapeva fare il suo mestiere, cercando di avvicinarsi ai fatti per raccontarli nella maniera più chiara ed esaustiva possibile. Ma era anche molto altro, sceneggiatore, saggista, autore, attore. Tutto, sempre, rimanendo coerente con il suo, tutte quelle disponibili, senza accontentarsi delle prime risposte. E testimonianze, storie, persone che portassero alla notizia, al fatto, o alla ricostruzione un significato che fino a quel momento non era stato ...