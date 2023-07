Andrea Purgatori | l' addio commosso di Pietro Orlandi | ' Perdo un amico | ci è sempre stato vicino'

era un giornalista che sapeva fare il suo mestiere, cercando di avvicinarsi ai fatti per raccontarli nella maniera più chiara ed esaustiva possibile. Ma era anche molto altro, ...se n'è andato via. Perdo un amico vero, un compagno di avventure, di tanta vita, di lavori fatti assieme con divertimento e passione. Non riesco a crederci. Ai suoi cari, ai suoi ...Il direttore era. Da mesi lavoravo ad una storia sull'uso di sostanze stupefacenti nei conflitti armati e andai a bussare alla sua porta per proporgliela. Conoscevosolo ...

Morto il giornalista Andrea Purgatori, colpito da una malattia fulminante - Cultura - Ansa.it Agenzia ANSA

Tra le tante battaglie giornalistiche di Andrea Purgatori, quella su Ustica e il muro di gomma è stata senz'altro per lui la più importante, umanamente parlando. Un impegno per la vita… Leggi ...Grazie amico, grazie per tutto e per sempre. E maledizione, nulla è giusto. Ciao", conclude Salerno. Andrea Purgatori se n’è andato via. Perdo un amico vero, un compagno di avventure, di tanta vita, ...