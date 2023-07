Andrea Purgatori | La7 gli rende omaggio con l' ultima puntata di Atlantide | stasera in TV

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L'di, in ondasu La7, è l'della rete al suo conduttore,, scomparso oggi all'età di 70 anni. La scomparsa improvvisa di, avvenuta stamattina a Roma, non ha cambiato i piani persu La7. La rete manderà in onda l'di(il programma che con successo conduceva dal 2017) dedicata alla strage di via D'Amelio e alla morte di Paolo Borsellino. La scelta è una precisa volontà dell'azienda direal giornalista, la motivazione è stata affidata alle parole diSalerno, direttore di La7. "Questa sera, nel suo ...

Roma, addio adAutore, giornalista, della verità su Ustica ne fece una lotta professionale. Se n'è andato questa mattina in ospedale dopo una breve e fulminante malattia Oggi a Roma è scomparso il ...è l'essenza del giornalismo, l'incarnazione di ciò che vuol dire fare il cronista, ovvero cercare, scavare, non accontentarsi delle risposte ufficiali, verificare e, con correttezza, ...Carla Tiboni, presidente dei Premi internazionali Flaiano, ha appreso 'con profondo dolore' la notizia della morte di, giornalista, sceneggiatore e autore legato anche a Pescara, dove venne per ben due volte: la prima nel novembre 2018, quando vinse il festival 'Scrittura e Iammagine' con il ...

Morto il giornalista Andrea Purgatori, colpito da una malattia fulminante - Cultura - Ansa.it Agenzia ANSA

Grazie Andrea, grazie di tutto Ecco stavolta faccio uno strappo alla regola. Non userò questo spazio per parlare di vino, ma per ricordare una persona che a modo suo ha contribuito a migliorarmi anche ...Dalle pagine del Corriere indagò su strage Ustica e terrorismo, poi si dedicò a sceneggiature e reportage tv È morto oggi Andrea Purgatori: aveva 70 anni. Il giornalista, sceneggiatore… Leggi ...