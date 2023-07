Andrea Purgatori | il ricordo delle Giornate degli Autori

Per anni al Corriere della Sera dove si è occupato di terrorismo, intelligence, criminalità. Il cordoglio del mondo politico e le testimonianze di affetto dei colleghiAvevo da poco visto il bellissimo film di Marco Risi , Il muro di gomma , tutto incentrato sull'appassionante storia di un giornalista d'assalto del Corriere della Sera ,, alla ...Come ogni scomparsa dal dopo Covid , non manca lo sciacallaggio dei no vax sulla morte di. Accade sotto il tweet di Raffaella Regoli , giornalista di Fuori dal Coro . Qui spuntano diversi commenti con le emoji delle siringhe. Il riferimento è chiarissimo: i no vax vogliono ...

Morto il giornalista Andrea Purgatori, aveva 70 anni - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

La notizia della morte di Andrea Purgatori piomba anche a Montecitorio, provocando la commozione del presidente di turno di Montecitorio Giorgio Mulè. "Colleghi, prima… Leggi ...Le Giornate degli Autori, promosse da ANAC e 100autori, salutano oggi il loro Presidente Andrea Purgatori, straordinaria figura di giornalista e uomo di cinema che in questi anni ci ha accompagnato a ...