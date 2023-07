Andrea Purgatori | com’è morto | un lutto improvviso per televisione e giornalismo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Una scomparsa del tutto improvvisa ha appena colpito con violenza e sorpresa il mondo dele della. Èquesta mattina, aveva 70 anni e nessuno si aspettava che il conduttore di Atlantide fosse ricoverato. Lo era da qualche giorno, adesso la terribile notizia dai due figli. Non solo uno stimato ed inarrestabile giornalista d’inchiesta,è stato anche un attore e doppiatore nonché sceneggiatore, autore televisivo e negli ultimi tempi si era totalmente immerso in uno dei casi di scomparsa che ha seguito sin dai suoi inizi, quello di Emanuela Orlandi. L’intero Paese in. Addio ail ...

, morto il giornalista e conduttore di Atlantide: aveva 70 anni, come è morto: la malattia 'breve e fulminante' e il decesso in un ospedale di Roma Dopo le sue inchieste ...è morto questa mattina a Roma in ospedale. La notizia è stata data all'ANSA dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla famiglia rappresentata dallo studio legale Cau. Per anni al ...era il giornalismo . E mentre uso questo tempo al passato per parlare di lui vengo sopraffatto dalla commozione. Un giornalista, uno sceneggiatore, un uomo che sapeva informare, che ...

Morto Andrea Purgatori, il giornalista aveva 70 anni Fanpage.it

Corrado Guzzanti ricorda con un post su Instagram Andrea Purgatori, giornalista, autore e conduttore di Atlantide, scomparso oggi a Roma. Nel post si legge: "È morto Andrea Purgatori, uno dei miei ...Un ricercatore di verità nascoste, un giornalista che ha scavato a fondo tra i misteri non solo italiani. Nel programma Atlantide su La7 negli ultimi anni ha portato alla ribalta ...