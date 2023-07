Andrea Delogu | “Ho fatto i debiti per andare dallo psicologo | ma era l’unica strada per salvarmi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023)condivide con i follower un traguardo per lei molto importante: 10 anni di analisi. Un percorso non sempre facile, sia dal punto di vista umano che economico. La conduttrice, al momento impegnata insieme a Nek nella conduzione di Tim Summer Hits su Rai 2, non fa mistero deldi aver dovuto cambiare diversi professionisti prima di trovare quello più adatto a sé e di aver sostenuto spese non indifferenti. Eppure, malgrado tutto, si sarebbe trattato di una scelta più che giusta. “In questi giorni ‘festeggio’ 10 anni di analisi” scrivesu Twitter. “Ho cambiato 3 psicologi, (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite. All’inizio non potevo permettermelo e ho, ma sentivo che eraper ...