Ancora un rinvio per il processo China Truck FdI in pressing sul ministro Nordio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) È passato un anno e mezzo dalla prima udienza delnato dall’inchiesta, su un gruppo di cinesi che avrebbe controllato lo spostamento delle merci in entrata e in uscita dalle aziende orientali sparse in tutta Europa imponendo ai titolari le ditte di trasporto di cui servirsi, è slittato di tre mesi, al 16 ottobre. Più di quattro dal blitz con 33 arresti, 60 denunce, una valanga di perquisizioni in mezza Italia e fuori. Da allora sono successe diverse cose che hanno rallentato il tutto. Prima sono stati “persi” 56 faldoni. Poi sono stati riscontrati difetti di notifica. Successivamente sono sopraggiunte altre questioni tecniche. Infine, lunedì scorso, l’elenco delle telefonate da trascrivere rimasto da qualche parte nel tragitto virtuale tra la procura distrettuale antimafia di Firenze e il tribunale di ...

Ancora un rinvio per il processo China Truck.

"Ancora un altro rinvio, dopo un anno e mezzo dalla prima udienza del processo sulla presunta mafia cinese presente a Prato. Rinvio dovuto a cavilli burocratici. Proviamo a immaginare quanti soldi dei ...Il “China truck” deraglia ancora. Le indagini sono iniziate nel 2011, dopo un brutale duplice omicidio, e sono state chiuse nel 2018. Tra faldoni misteriosamente scomparsi, difficoltà nel reperire gli ...