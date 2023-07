Amrabat-Napoli | gli azzurri ci ripensano La Fiorentina fissa il prezzo

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilriaccende il suo interesse per Sofyan, centrocampista della. La cifra di 25 milioni di euro è stata indicata comeper il trasferimento, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane. Calciomercato. In seguito al mancato arrivo di Lucas Tousart, ora all’Union Berlino, ilrivolge di nuovo la sua attenzione a Sofyan, centrocampista marocchino della. Come riportato da TMW, larichiede 25 milioni di euro per il giocatore, ma sembra pronta a favorire il trasferimento di, che esprime il desiderio di lasciare Firenze.è anche nel mirino del Manchester United, anche se i Red Devils non hanno ancora ...