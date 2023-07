Amici 22 | Aaron Cenere svela un curioso aneddoto sulla sua partecipazione al talent

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 19 luglio 2023)è stato protagonista di una nuova puntata del format ideato e condotto da Lorella Cuccarini, Dimmi di Te. Dopo i suoi compagni di classe, anche per lui è arrivato il momento di fare un recap dei momenti più difficili vissuti all’interno della scuola di: I momenti più difficili? Le mie notti dentro la casetta erano complicatissime ma mi ricorderò per sempre una data: il 27 Settembre, appena entrato. C’è stata questa notte dove è stato veramente tosto andare avanti. Avevo tante paure già da prima eera come se me le facesse vedere in 4K, zoommate, per poi dirmi “Quando uscirai dovrai prenderle per mano, affrontarle e riuscire a conviverci“. Quindi da lì c’è stata una grande lente di ingrandimento per i miei stati d’animo e gestirli è stato complicato soprattutto senza le persone a me ...