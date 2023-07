Amichevoli estive | Monza-Real Vicenza | orario e dove vederla in tv

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il match in programma oggi mercoledì 19 luglio alle 16.30 al Campo Sportivo di Temù (Bs) La seconda amichevole estiva di ACè in programma oggi mercoledì 19 luglio alle 16.30 contro ilal Campo Sportivo di Temù (Bs). Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (Canale 202). I biancorossi di Raffaele Palladino tornano di nuovo in campo, dopo la vittoria per 11-0 nel primo test contro la Nuova Camunia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il match in programma oggi mercoledì 19 luglio alle 16.30 al Campo Sportivo di Temù (Bs) La seconda amichevole estiva di AC Monza è in programma oggi mercoledì 19 luglio alle 16.30 contro il Real ...Come confermato, dunque, il livello delle sparring partner si alzerà in Abruzzo: da occupare solo l'ultimo slot dedicato alle, probabilmente lasciato vuoto per organizzare la partita d'...La partita nel centro sportivo di Appiano Gentile alle 18.30 (Foto Fotogramma) Prima amichevole stagionale per l'Inter oggi, martedì 18 luglio. I nerazzurri, a circa un mese di distanza dalla ...

Amichevoli estive, Inter-Lugano: orario, dove vederla in tv Adnkronos

Le squadre di Serie A si preparano alla nuova stagione. Tante amichevoli per mettere minuti nelle gambe e testare i nuovi acquisti. Alle 16.30 il Monza di Palladino affronta il Real Vicenza: gara in..L'attività dei colossi principali del mondo della TV a pagamento è iniziata ufficialmente con i ritiri delle squadre di Serie A. DAZN infatti sta cominciando ...