Amichevoli calcio oggi 19 luglio | quali squadre di Serie A giocano? Calendario | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Stagione 2023/2024 sempre più vicina alla partenza, e le varievogliono presentarsi al meglio ai nastri d’avvio il prossimo mese. Molte leitaliane impegnate in, ben cinque facenti parte della nostraA. La prima sarà il Monza di Raffaele Palladino, che alle 16.30 ospiterà il Real Vicenza al Campo Sportivo di Termù, in una partita che verrà trasmessa anche da Sky Sport. La Salernitana scenderà in campo alle 17.00 contro il Delfino Curi Pescara, allo stessoo invece ci sarà il Sassuolo che aprirà la propria stagione con il Pafos. Alle 17.30 il Frosinone se la vedrà con il Ferentino, mentre alle 18.00 l’Udinese di Andrea Sottil sarà ospite del Klagenfurt. Ci sono però altredi spicco in giro per l’Europa. Alle 11.00 il ...