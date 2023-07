Alvaro Morata cercato da mezza Serie A | voi lo vorreste nella vostra squadra?

... la Juventus ci riproverà oggi Doha (Qatar) 01/12/2022 - Mondiali di calcio Qatar 2022 / Giappone - Spagna / foto Imago/Image Sport nella foto: esultanza golONLY ITALY Non solo Inter e ...ROMA - Serve uno sforzo, un rilancio, con la firma sontuosa di Dan Friedkin. La Roma non è ancora fuori dalla corsa, perché ha il gradimento e la preferenza di. Le parti hanno anche raggiunto da qualche giorno l'accordo per un contratto di quattro anni a 4,5 milioni più i bonus a stagione. Ma se la proprietà non presenta un'offerta concreta ...Sì, parliamo di, l'attaccante dell'Atletico Madrid che sta cercando una nuova sistemazione in Italia, per la terza volta dopo le prime due esperienza targate bianconero.

Alvaro Morata in fuga per le corna della moglie E lei... indiscrezioni rovinose Liberoquotidiano.it

Non solo Morata, l'Inter segue anche Balogun: adesso l'Arsenal abbassa le pretese Alvaro Morata in questo momento è il nome forte in casa Inter… Leggi ...CALCIOMERCATO - Alvaro Morata diventa tutto d'un tratto il pezzo più pregiato del calciomercato italiano in entrata: dopo la Roma e l'Inter, anche la Juventus s ...