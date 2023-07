Altro che spinta alla natalità | così le destre al governo stanno demolendo i diritti sociali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 luglio 2023) È risaputo che il meglio sia nemico del bene e che anche un piccolo aiuto, specie quando si è in difficoltà, possa assumere un grande valore. La social card introdotta dalMeloni a meno di un anno di distanza dalle europee ci ricorda gli 80 euro in busta paga voluti da Renzi a ridosso del voto per i nostri rappresentanti al Parlamento di Bruxelles nel 2014. Nessuno demonizza in via assoluta le misure, la prima ha visto la sua fine solo lo scorso anno mentre l’altra – di recentissima introduzione – è arrivata in un momento in cui l’inflazione e il caro vita assediano gli italiani, ma non si può ignorare quanto queste dicano di una certa visione del paese e del lavoro. Solo tanta propaganda Sicuramente la vicinanza alle elezioni ne evidenzia il tratto propagandistico che però non costituisce una colpa, la politica si regge sull’acquisizione e sul mantenimento del ...