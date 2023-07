Altro che pirateria | sono i nuovi prezzi di Dazn a uccidere il calcio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“La misura adottata oggi era necessaria e quanto mai opportuna, perché arriva in una fase importante di trattative per l’assegnazione dei diritti televisivi del nostro campionato”. Così lo scorso 12 luglio il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, commentava l’approvazione in Parlamento del disegno di legge numero 621, per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in rete di contenuti tutelati dal diritto d’autore. Un provvedimento “anti” (o se preferite “antipezzotto”), che nella visione delle istituzioni metterà alle strette chi diffonde illegalmente i contenuti con multe fino a 15mila euro. La decisione, accolta con giubilo dai massimi esponenti calcistici e non, si scontra però con la realtà dei fatti che parla disempre più alti per la visione delle partita. Quello che una volta ...