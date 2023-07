Alone | la trama del film del 2020

(Di mercoledì 19 luglio 2023), ildeldi John Hyams è un thriller che racconta la storia di una donna, Jessica, che durante un lungo viaggio in auto, si accorge che un uomo, alla guida di un’altra auto, la sta seguendo. Durante il tragitto, incontrerà l’uomo più volte, fino a quando non si renderà conto che i suoi timori sono fondati: è uno stalker e vuole ucciderla. Ladivede protagonista Jessica (Jules Willcox) una donna che ha perso suo marito da poco, a causa di un suicidio, e nel tentativo di affrontare il lutto, decide di trasferirsi da Portland in un’altra regione. Le aspetta un lungo viaggio in auto e sin da subito, Jessica si rende conto di essere seguita da un uomo inquietante (Marc Menchaca). Lo incontra ad una stazione di servizio, poi ancora in una stradina dove finge di avere un guasto ...

Jessica, una giovane vedova, ha deciso di trasferirsi in un'altra città per rifarsi una vita. Ma non può immaginare il pericolo che sta correndo. Un uomo misterioso, infatti, ha iniziato ...

