(Di mercoledì 19 luglio 2023)16.58 in via d'Amelio a Palermo è statoildiper commemorare la morte del giudice Paoloe degli agenti della sua scorta - Emanuela Loi, Agostino Catalano,...

16.58 in via d'Amelio a Palermo è statoil Silenzio di ordinanza per commemorare la morte del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta - Emanuela Loi, Agostino Catalano,......Wax anche Angelina ha fatto la sua scelta ma quali saranno i motivi dietro una decisione così drastica Angelina Mango non segue più Maddalena Svevi su Instagram Il fatto èmolto strano...... quella in cui sei entrato da bambino e in cui sei cresciuto, quella in cui per anni hai, ... Sentite CondoglianzeFamiglie Conti e Profumo da parte di tutta l'Associazione degli 'Amici ...

Alle 16.58 suonato il Silenzio d'ordinanza per Borsellino Agenzia askanews

Milano, 19 lug. (askanews) - Alle 16.58 in via d'Amelio a Palermo è stato suonato il Silenzio di ordinanza per commemorare la morte del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta - ...