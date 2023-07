Allarme ventilatore | mazzata sulla bolletta | Più di queste ore non puoi usarlo

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Con il caldo torrido di luglio condizionatori e ventilatori sono in funzione quasi tutto il giorno. Bollette più care con questi ultimi. L’estate è bella e meravigliosa ma il caldo torrido per molte persone diventa sempre di più insopportabile. Purtroppo, non possiamo fare niente per cambiare la situazione se non accendere condizionatori o ventilatori.: occhio alla, è una(ilovetrading.it)Si tratta di due elettrodomestici diversi tra loro ma con uno scopo comune: “produrre” un po’ di fresco. Il funzionamento, però, è diverso. Infatti, il condizionatore “cattura” l’aria espellendola all’esterno e tiene conto della temperatura interna. I costi di acquisto e dell’installazione sono piuttosto alti così come i consumi, per questo non sono molte le persone che li comprano. Più diore non ...