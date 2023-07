Alla Gazzetta non è ancora passata | ecco il paginone di rinfaccio contro Lukaku

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Almeno Tonali era già andato via.non. Ma ladello Sport non può esimersi dall’elaborazione dell’ennesimo lutto da calciomercato, rinfacciando di tutto al povero professionista traditore. D’altra parte, il target di riferimento (nella fattispecie la curva dell’Inter, che ha già espresso il disappunto a mezzo comunicati) pretende la resa dei conti preventivi. In più scottail “buco” preso dal Corriere dello Sport sulla trattativa sottobanco con la Juve. Per Tonali riesumarono dal passato tutti i “ti amo” che il povero ragazzo aveva consegnato in questo anni al Milan. E quindi,unpassivo-aggressivo. Titolo: “, c’era una volta l’anti-Juve”. Testatina: “Le mille giravolte di” (peraltro senza spazi ...