Alice Scagni | uccisa dal fratello | chiesta l’archiviazione per i poliziotti e la psichiatra

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La procura di Genova ha ha chiestoper i duee il medico della Salute mentale indagati nell’ambito dell’insu presunte omissioni, indagine nata dopo l’omicidio di, la donnaa coltellate in strada proprio dalAlberto il primo maggio 2022. Le ipotesi di reato contestate erano omissione d’atti d’ufficio, omessa denuncia e morte come conseguenza di altro reato. L’indagine era partita dopo le denunce dei genitori die Alberto, assistiti dall’avvocato Fabio Anselmo. Erano indagati la dottoressa della Salute mentale che alla ridei genitori di ricoverare il figlio, secondo i familiari, aveva preso tempo, e gli agenti che l’1 maggio non si attivarono nonostante le ...