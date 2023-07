Alice Scagni | la procura chiede l’archiviazione per i poliziotti che non inviarono soccorsi La madre | «Ci considerano colpevoli»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il genitori die Albertochiamarono le forze dell’ordine 12 volte il giorno prima dell’omicidio, mentre il giorno stesso chiamarono il 112. Ma non avevano formalmente denunciato Alberto, il giovane che poi avrebbe ucciso la sorella, l’1 maggio 2022. Per questo, nonostante le ripetute chiamate sia in questura, sia al centro di igiene mentale dove Alberto era in cura (le richieste di contatto furono 60), con Alberto che in preda a crisi psicotiche minacciava di morte il padre e, in un altro caso, avrebbe anche stretto le mani intorno al collo della nonna, laha chiesto. Perché, secondo la, si trattava di semplici telefonate: «La mancanza di una denuncia ha impedito la conoscenza di tutte quelle circostanze e dei fatti che avrebbero ...