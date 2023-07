Alatri Omicidio Thomas Bricca | venerdì interrogatorio per i Toson | il papà della vittima sul loro arresto VIDEO

'Non volevo credere a quanto successo ma il medico al Pronto Soccorso dianche se in imbarazzo, è stato abbastanza chiaro e mi ha suggerito di correre a Roma mentre elitrasportavano mio figlio.... il 19enne ucciso con un colpo di pistola alla testa la sera del 28 gennaio scorso mentre si trovava nella zona "Girone" di. Martedì mattina sono stati arrestati per l'Roberto e ...'Oggi è così - continua Paolo - il telefono squilla fin dal primo mattino quando abbiamo saputo ufficialmente dell'arresto dei due responsabili dell'di mio figlio. Tutti mi fanno in ...

Omicidio Thomas Bricca, arrestati Roberto Toson e il figlio. Ha sparato Mattia AGI - Agenzia Italia

Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, sono stati arrestati per l'omicidio del 19enne, ucciso forse per uno scambio di persona. La mamma della vittima: Giustizia e dignità a mio figlio" ...Thomas Bricca ucciso ad Alatri, Roberto e Mattia Toson (padre e figlio) sospettati di omicidio: «Gli hanno sparato da uno scooter» Alatri, il padre del ragazzo che doveva essere ucciso al posto di ...