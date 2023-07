Al via Giffoni | festival dedicato agli ‘indispensabili’

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Èilfilm, che quest’anno prende la mano di 6.500 Juror: prende il via domani e si svolgerà fino al 29 luglio aValle Piana, in provincia di Salerno. A inaugurare la 53/a edizione, alle 17.30, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella Piazza della Cittadella del Cinema. Ci sarà la Fanfara della Polizia a Cavallo e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, invierà un messaggio. Un, come al solito, con tanti appuntamenti. Grande attesa per l’anteprima di L’ultima volta che siamo stati bambini, il film che segna l’esordio alla regia di Claudio Bisio, che arriverà nelle sale italiane il 12 ottobre, distribuito da Medusa Film. È la storia di quattro bambini ...

Per la prima volta a, invece, Vanessa Scalera, la sua Imma Tataranni - sostituto procuratore è la serie campione di ascolti che l'ha consacrata al grande pubblico: attrice intensa e versatile,

