Al Sisi concede la grazia a Patrick Zaki Meloni aveva detto | noi impegnati per soluzione positiva

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il presidente egiziano Abdel Fatah alha concesso la, che ieri era stato condannato a tre anni di carcere. Lo riferiscono i media locali, secondo cui è statoto anche l’attivista per i diritti umani Mohamed el-Baqer.era stato condannato ieri a tre anni, per diffusioni di notizie false, sulla base di un articolo scritto nel 2019 sulla minoranza copta. La sentenza della corte speciale non era appellabile e ieriera stato arrestato immediatamente nell’aula del tribunale. Dei 3 anni, avrebbe dovuto scontare ancora 14 mesi. Dopo la condanna, la premierassicurato l’impegno del governo italiano per unadella vicenda. “Il nostro ...