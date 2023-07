Al Nassr | un ex Inter a un passo dalla firma

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dopo Fofana, non si ferma la campagna acquisti dell'Al. Alex Telles è vicinissimo al trasferimento dal Manchester United per...

Commenta per primo Dopo aver completato le visite mediche di rito con la sua nuova squadra, l', Juan Cuadrado non perde tempo ed è pronto a raggiungere già stasera i compagni nel ritiro di .........dell' Al -per una cifra vicina ai 210 milioni di dollari all'anno . A giugno però il campione argentino ha deciso di attraversare l'Atlantico e, dopo 19 stagioni in Europa, firmare con l'...Lukaku, al centro della clamorosa rottura con l', si posiziona al primo posto con 1.109 ... oggetto di un serrato corteggiamento che lo ha condotto alla corte saudita dell'Al -, precede ...

Brozovic, debutto choc da ex Inter: esce e l’Al-Nassr viene umiliato! Inter-News.it

Dopo Fofana, non si ferma la campagna acquisti dell'Al Nassr. Alex Telles è vicinissimo al trasferimento dal Manchester United per 4 milioni: ingaggio da 7 milioni netti più bonus. Lo scrive La Gazzet ...Il centrocampista del Bayern Monaco piacerebbe ai nerazzurri che vorrebbero provare a portarlo a Milano in questa estate ...