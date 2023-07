Al-Khelaifi | discorso al Psg | «nessuno è al di sopra del club | chi non vuole lottare per vincere vada via»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’Equipe e Rmc Sport scrivono che ieri il presidente del Psg, Nasser Al-, ha assistito alla prima seduta di allenamento collettiva della squadra di Luis Enrique e che ne ha approfittato per parlare con alcuni dei suoi calciatori e inviare loro un chiaro messaggio: chi nonper questa maglia può lasciare il. Rmc scrive: “Nasser Al-ha parlato a tutti i giocatori e membri dello staff di Luis Enrique mostrando la stessa fermezza già evidenziata durante la presentazione del tecnico spagnolo. Per qualche minuto il leader qatariota ha evidenziato il cambio di tono in casa Psg. Ha insistito sull’importanza del Paris Saint-Germain come istituzione. Il messaggio era molto chiaro:è al didel. Nasser ...