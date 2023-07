“Ah | ecco il bacio” Belen Rodriguez ed Elio | dopo il gossip la foto-prova | beccati così

(Di mercoledì 19 luglio 2023)e Stefano De Martino non stanno più insieme. A dare la notizia il settimana Chi, diretto da Alfonso Signorini, che nel numero in uscita oggi pubblica ladeldella showgirl argentina e dell’imprenditore bergamascoLorenzoni. Da giorni ilimpazza. Secondo i beninformati la coppia composta dae Stefano avrebbe rotto nuovamente e la showgirl starebbe frequentando l’imprenditore.e Stefano De Martino si sono conosciuti ad Amici. Lui era fidanzato con Emma Marrone e la storià finì proprio a causa della showgirl argentina. Poi il matrimonio, il figlio Santiago e nel 2015 la prima rottura annunciata con un comunicato rilasciato all’agenzia Ansa.la prima ...

Camila Giorgi dà forfait all'ultimo minuto al torneo di Budapest., però, come si è subito fatta perdonare la tennista marchigiana. Dopo la disfatta di Wimbledon ,... mentre si scambiavano un...Gossip news: iltra Veronica Gentili e Marco Travaglio,come li hanno pizzicati Marco Travaglio e Veronica Gentili si sarebbero scambiati una stampo. La foto, sarebbe stata diffusa ......Berrettini stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna e tra un tuffo e unhanno ... Matteo Berrettini e Melissa Satta, proposta di matrimonio in arrivo Gli amici rivelano: 'la ...

Federico Rossi bacio alla fan al Tim Summer Hits: "Ecco perché l'ho ... Tag24

Se son rose fioriranno, ma a giudicare dagli scatti dei paparazzi i due sembrano già molto affiatati. Lui è Marco Travaglio, 58 anni, direttore de "Il Fatto ...Gossip news: il bacio tra Veronica Gentili e Marco Travaglio, ecco come li hanno pizzicati insieme in alcuni scatti fuori a un locale a Roma ...