Agroalimentare | Paroli Fi | ' tuteliamo nostro patrimonio ai massimi livelli nel mondo'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Con questo disegno di legge poniamo una pietra miliare in termini di chiarezza sull'origine dei consumi alimentari, a tutela dei cittadini e dei produttori italiani, in difesa di unalimentare che vede l'Italia ainel. Forza Italia è convinta della bontà e della ratio di queste norme". Lo ha detto Adriano, senatore di Forza Italia, intervenendo in Aula sul ddl relativo agli alimenti e mangimi sintetici. "Noi non siamo contro la ricerca, così come non siamo preoccupati che l'Italia rimanga indietro, anzi. Lo scopo di questo disegno di legge è che l'Italia rimanga avanti, con la qualità dei propri prodotti e dei propri allevamenti – ha aggiunto - Non c'è nessuna intenzione di mettere all'indice vegetariani o vegani, noi vogliamo ...