Agroalimentare | Bizzotto Lega | ' stop a sintetico è legge storica per Made in Italy'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Il disegno diche vieta la produzione, l'utilizzo, l'importazione e la vendita di ciboin Italia, approvato oggi dall'Aula del Senato, è un provvedimento di portataper la difesa delin. La battaglia contro il cibo, che laha iniziato per prima in sede europea 10 anni fa, trova il suo coronamento in questache fa dell'Italia il primo Paese al mondo a mettere fuorivere e proprie schifezze come la carne sintetica, il latte, il pesce fatto in laboratorio. Finalmente abbiamo gli strumenti per difendere il settoreitaliano dagli attacchi delle lobby e delle multinazionali del cibo ...