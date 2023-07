Aggredita e sfregiata | Il mio ex ha fatto picchiare anche altre donne Ma lui nega

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ci sono aggiornamenti sull'aggressione subita da Martina Mucci, la cameriera di 29 annia Prato mentre tornava dal lavoro. Per ilè indagato il suo ex, Emiliano Laurini, sospettato di aver delegato il suo pestaggio a sangue. Nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2023, infatti, la...

La cameriera è statada due persone con il passamontagna nel quartiere della Pietà, dove ... Leggi Anche Prato, 29enne: arrestato l'ex fidanzato, avrebbe ingaggiato dei picchiatori ...... minacce, le diceva che l'avrebbeal volto, lesioni e violenza sessuale aggravata. Nell'... L'avrebbefisicamente tirandole i capelli, picchiandola, colpendola con la cinghia. Quella ...Lucia Annibali, il suo aggressore è tornato libero: sconto di pena La deputata del Pd Lucia Anniabli, nel 2013 fu brutalmentedal suo ex fidanzato che la sfregiò con l'acido deturpandole il viso. Annibali è stata sottoposta nel corso degli anni a oltre venti interventi chirurgici . 'È tempo di accettare il mio viso ...

Martina Mucci è stata ferita in un agguato sotto casa da due uomini incappucciati, secondo lei mandati dal suo ex: la ricostruzione della vicenda ...Martina Mucci, la cameriera di 29 anni aggredita sotto casa sua, ha raccontato ai magistrati che altre donne avrebbero subito aggressioni su mandato del suo ex. Ma lui nega ...