Aggredì dirigente durante una partita di calcio Under 9 | daspo al padre di uno dei piccoli

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Una discussione scoppiata tra gli spettatori di un torneo ditra bambini “9” si era trasformata in una brutale aggressione lo scorso 18 giugno all’oratorio di Seregno, in provincia di Monza. Ildella squadra di casa, l’ASD Polis SGP, era subito intervenuto per cercare di calmare gli animi ma era stato aggredito con un violentoal fianco sinistro sferratogli mentre era di spalle da un 48enne,di uno dei bambini impegnati sul campo nella squadra del Muggiò. Ora nei confronti del genitore violento, il questore Marco Odorisio ha ora emesso undi 5 anni. L’uomo quindi non potrà accedere alle manifestazioni sportive non solo in Italia, ma anche nel resto degli Stati dell’Unione Europea. La vittima del gesto brutale, sebbene in ...