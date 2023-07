AEW | Darby Allin parla del suo debutto nel 2019

... a differenza di personaggi comeAllin , Jungle Boy o Thunder Rosa , tutti dotati di mosse ... A questo punto, giustamente, vi starete chiedendo: ma quindiFight Forever è un titolo che riesce ...... a differenza di personaggi comeAllin , Jungle Boy o Thunder Rosa , tutti dotati di mosse ... A questo punto, giustamente, vi starete chiedendo: ma quindiFight Forever è un titolo che riesce ...

Darby Allin spiega in cosa ha aiutato Sting in AEW The Shield Of Wrestling

Darby Allin faced some bigshot opponents during his early days in AEW, and he felt like he had “made it” when he debuted for AEW.Do you enjoy his dynamic with Sting in All Elite Wrestling Let us know your thoughts by sounding off in the comments section below. The post Darby Allin: Teaming With Sting In AEW Was Never My Idea ...