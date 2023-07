Aeroporto di Catania | resta ancora chiuso il Terminal A

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Non riapirà alle 14 di oggi, come era stato previsto in un primo momento, ilA dell'diper consentireo l'avvio delle operazioni di bonifica in attesa della restituzione alla Sac delle aree da parte della magistratura. "Dal sopralluogo effettuato nella giornata di ieri insieme a personale del Nucleo investigativo antincendi della direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Sicilia nei locali interessati dall'incendio sviluppatosi nell'di- si legge in una nota del comando provinciale - è emersa la necessità di effettuare ulteriori accertamenti tecnici e strumentali. Gli accertamenti continueranno di concerto con Procura, Prefettura e Sac". (VOLI SOSPESI - LE FOTO)

Incendio nell’aeroporto di Catania: il terminal principale non riapre, ipotesi tempi lunghi per il ripristino Corriere della Sera

