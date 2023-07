Aeroporto Catania | aumento progressivo dei voli in partenza

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Aumentano progressivamente iindall'didopo l'incendio nel terminal A del 16 luglio scorso. Lo comunicano l'Enac e la società di gestione dell'aeroposto Sac in una ...

inizialmente prevista per oggi, è stata rimandata a causa delle operazioni di bonifica necessarie prima che le aree vengano restituite alla Società(Sac) dalle autorità giudiziarie.Aumentano progressivamente i voli in partenza dall'didopo l'incendio nel terminal A del 16 luglio scorso. Lo comunicano l'Enac e la società di gestione dell'aeroposto Sac in una nota."In coordinamento con la Protezione Civile -

Incendio aeroporto di Catania: il terminal principale resta chiuso fino al 25 luglio, tempi lunghi per la... Corriere della Sera

L'aeroporto internazionale di Catania "Vincenzo Bellini" resterà ancora chiuso dopo l'incendio scoppiato nella notte del 17 luglio. La riapertura del Terminal A è slittata al 25 luglio e dunque non ...Aeroporto di Catania. Si punta ad allargare la capienza del Terminal C con una tensostruttura messa a disposizione dalla Protezione civile ...