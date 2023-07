ADL alza il muro e blinda Kvaratskhelia | cifre e dettagli del nuovo accordo

Intanto don Aureliola barra: "Garcia è arrivato già una volta in semifinale di Champions, mi accontenterei della finale. Poi sarà quel che sarà". Visione ottimistica del futuro che l'allenatore ...ha mandato la Pec per chiedere nei tempi dovuti di esercitare l'opzione di rinnovo ma Spalletti ... L'unico momento in cui Spallettila voce è quando gli ricordano lo sguardo che fece quando De ...Intanto don Aureliola barra: "Garcia è arrivato già una volta in semifinale di Champions, mi accontenterei della finale. Poi sarà quel che sarà". Visione ottimistica del futuro che l'allenatore ...

Osimhen, ADL alza la posta e sfida Al-Khelaifi: “Se vuole cacciare un duecentino…” CalcioNapoli1926.it

Lucas Tousart resta in cima alla lizza dei centrocampisti su cui De Laurentiis è pronto a fare il balzo. Con l'Hertha Berlino il tema resta la formula e magari anche l'inserimento ...Il tecnico azzurro si apre con i tifosi presenti in Trentino e svela: "Quando inizi a giocare lo fai per vincere" ...