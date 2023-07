Addio Stefano! Belen Rodriguez bacia Elio | chi è il nuovo amore della showgirl argentina

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il settimanale “Chi” esce in edicola con le prime clamorose immagini diin compagnia dell’imprenditore bergamasco 40enne

De Martino toglie la fede: il gesto che sancisce la separazione dalla moglie A confermare l'tra i due conduttori, oltre alla foto di Belen con Lorenzoni , visibile in alto, anche un ...... che hanno nomi e cognomi ben precisi: per la precisione quelli di Edoardo Arici ,Belotti ... scelto il nuovo responsabile del vivaio Dopo l'di Giuseppe Silvestri, il club di Tiberio Sala ...... puntualizza il settimanale Chi , che nel numero in edicola pubblica le foto esclusive del bacio tra Belen e Elio Lorenzoni , che raccontano una storia diversa sull'trae la Rodriguez. ...

Belen Rodriguez, addio Stefano: la foto che conferma la nuova relazione Tuttosport

E’ Elio Lorenzoni nuovo presunto fidanzato di Belen Rodriguez. Il giovane imprenditore sarebbe piombato nel cuore della showgirl, ...Un nuovo lutto colpisce la comunità oristanese: il mondo dell’arte e della ceramica dicono addio a Stefano Merli. Grande artista della ceramica, apprezzato non solo per le sue capacità organizzative e ...