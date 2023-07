“Addio Simone” Giovane chef muore a 25 anni | stava tornado da una giornata al mare

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Aveva passato laala FregeneNatale, 25e promettente. Lunedì sera, intorno alle 20, era in via del Fontanile di Mezzaluna, dopo aver superato i laghetti della pesca sportiva, passata la curva, prende il lungo rettilineo poi il buio. Per cause ancora da accertare lo scooter al quale era in sella si è schiantato contro un’auto che proveniva in senso contrario. un frontale violento e per ilsi spegne la luce. In tanti hanno provato a rianimarlo, insistendo fino allo stremo, il personale del 118, chi gli ha fornito le prime cure. Purtroppo non c’è stato niente da fare. “Sono passata che era appena successo – racconta Elisabetta che tornava a Fregene al Messaggero – gli facevano il massaggio cardiaco. Per strada non si ...