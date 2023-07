Addio alla pressione alta con l’innovativa Denervazione renale

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Al Centro Cardiologico Monzino un nuovo percorso per la cura dell’ipertensione nei pazienti che non riescono a controllare i valori dellacon le cure farmacologiche ad oggi disponibili

Davantimacchina da presa era spigliato, recitava con grande naturalezza, non aveva paura di ...così ai lettori del quotidiano un'immagine leggera e piena di significato che neanche l'al ...La prima comandante donna della storia dell'Arma a Busto lascia in città un pezzo di cuore con una piccola festa d'quale hanno preso parte le istituzioni locali civili e militari: "Qui è ...Poi, da candidatoPisana contro il vincente Francesco Rocca , le aveva prese ma in chiave ... Ecco, quella là era ed è la chiave di lettura dell'di D'Amato ai dem e dello striscione ideale di ...

Draghi un anno dopo le dimissioni: l’addio alla politica e alle «poltrone» Corriere della Sera

Un improvviso malore ha portato via prematuramente Antonio Lucisano creando profondo dolore e sconcerto in tutti coloro che lo hanno conosciuto semplicemente come persona ma anche e soprattutto come p ...Anna Billò lascia Sky e sui social esprime gratitudine per i 19 anni trascorsi lì. Billò è uno dei volti più noti di Sky Sport e con un post ha fatto sapere di aver chiuso un ciclo importante della pr ...