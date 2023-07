Addio ad Andrea Purgatori | morto a 70 anni per una malattia fulminante il giornalista delle inchieste su Ustica ed Emanuela Orlandi

(Di mercoledì 19 luglio 2023), cronista, sceneggiatore e massimo esperto di terrorismo e criminalità organizzata, èa Roma in ospedale, a 70dopo una breve e. A comunicare la notizia della scomparsa sono stati i figli Edoardo, Ludovico, Victoria e la famiglia rappresentata da uno s

adPurgatori , cronista, sceneggiatore, autore ed esperto di terrorismo, intelligence, criminalità. Il giornalista che più di tutti si batté per la verità sulla strage di Ustica diventò ...Il giornalistaPurgatori è morto questa mattina a Roma in ospedale dopo una breve fulminante malattia. Purgatori, che era sceneggiatore e autore, era nato nel 1953 e aveva 70 anni. La notizia arriva all'...È morto a Roma in ospedalePurgatori, dopo una breve fulminante malattia. A comunicare la notizia all'Ansa i figli Edoardo, Ludovico, Victoria ela famiglia rappresentata dallo studio legale Cau. Classe 1953, giornalista, ...

Morto Andrea Purgatori, addio al giornalista che si batté per la verità sulla strage di Ustica Il Fatto Quotidiano

La morte di Andrea Purgatori è stata annunciata all'Ansa dalla famiglia, dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria rappresentati dallo studio legale Cau. Il giornalista ha lavorato per anni al Corriere ...Addio ad Andrea Purgatori, cronista, sceneggiatore, autore ed esperto di terrorismo, intelligence, criminalità. Il giornalista che più di tutti si batté per la verità sulla strage di Ustica diventò ...