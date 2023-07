Accordo Ue-Tunisia | cosa non convince L’opinione di Cellino Meis

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’firmato dal “Team Europe” (composto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la premier Giorgia Meloni e il primo ministro olandese Mark Rutte) e il presidente tunisino Kais Saied rischia di far scivolare definitivamente laverso una consolidata dittatura oltre ad incentivare i trafficanti piuttosto che combatterli. Di fatto completando l’inversione autoritaria operata dal presidente Saied dal 2021 in poi a scapito del percorso democratico che inaugurò le primavere arabe dieci anni prima. Il memorandum d’intesa firmato il 16 luglio si focalizza su cinque aree: stabilità macroeconomica, economia e commercio, transizione energetica verde, riavvicinamento tra i popoli, migrazione e mobilità. Il testo, insieme alle dichiarazioni dei leader europei, propone di concretizzare l’intenzione di Bruxelles di stanziare ...

Sull'immigrazione: "L'tra l'Ue e laè un ben segnale, anche perchè la maggior parte degli immigrati oggi in Italia arriva dalla. Attualmente abbiamo il doppio degli arrivi ...Il Governo sbandiera come un grande risultato l'con lasul controllo dell'emigrazione . Detto in termini molto approssimativi, è il bis degli accordi fatti tempo fa con la Libia. Noi (cioè l'Italia; e in questo caso anche l'Europa) ...Federfarma Umbria, incon l'associazione Soroptimist International d'Italia Club Valle ... Potrebbe anche interessarti 'Agriculture competitive', il sistema produttivo umbro inper lo ...

L'accordo Ue-Tunisia criticato pure al Parlamento europeo Euronews Italiano

La deputata del Pd e presidente del Comitato Permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, Laura Boldrini, commenta in un’intervista a Fanpage ...Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “L’accordo con la Tunisia è a tutto campo e non può essere ridotto a un ‘do ut des’ sui migranti. Continuiamo a lavorare per un dialogo costruttivo fra Tunisia e Fondo mone ...