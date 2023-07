Per l'Aniene assente il ministro per lo sport e i giovani, Andrea, a Palermo per degli ... Per il Canottieri Lazio tra le stelle c'è Bruno Giordano che ha dato solo il calcio d'inizio perché...Il Lazio che cresce: pil in aumento del 3,7%, più turismo ed edilizia Andrea: 'Riforma della giustizia sportivac'è nessuna intromissione' La cerimonia Un evento in grande stile per ...... Andrea, che rispondendo sull'argomento aveva detto di 'rispettare le scelte individuali, seppur "amando le ostentazioni". Tutto chiarito poi tra club e ministro. "Conosco bene Ranieri e il ...

Abodi non c'è, Malagó e Mancini vincono la Coppa Canottieri Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - La finale over 60 di calcio a 5 della 59^ edizione della Coppa Canottieri è stata vinta dal Circolo Canottieri Aniene con il risultato di 4-1. Sconfitto il Circolo Canottieri L ...«Lo sport è una industria diversa, universale. Diversa dalle altre perché ogni stagione non è uguale all’altra. Anche quando vinci, la settimana dopo ricominci ...