Abi a banche | subito misure per alleggerire caro mutui variabili

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L'Abi ha diffuso una lettera circolare per promuovere l'adozione da parte dei propri associati diin favore delle famiglie cona tasso variabile senza cap, al fine di attenuare gli ...

L'invita leassociate a "promuovere l'adozione di misure in favore delle famiglie con mutui a tasso variabile senza tetto (cap), al fine di attenuare gli impatti dell'incremento dei tassi d'......- saranno realizzate su richiesta e d'intesa con coloro che hanno scelto di sottoscrivere un mutuo a tasso variabile, senza nuovi oneri, secondo le possibilità operative delle singolee ...Infine l'contempla la possibilità ampliare leggermente la platea di chi ha diritto di poter ... Non è colpa dellema, come è nella logica delle cose, gli istituti di credito stanno avendo ...

Abi alle banche, adottate misure per famiglie con mutui Agenzia ANSA

Tali misure potrebbero consistere nell'allungamento del piano di ammortamento dei finanziamenti per l'acquisto della prima casa; nell'ampliamento della platea ...L'Abi invita le banche associate a "promuovere l'adozione di misure in favore delle famiglie con mutui a tasso variabile senza tetto (cap), al fine di attenuare gli impatti dell'incremento dei tassi d ...