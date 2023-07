Abbandonare l’uso del jet privato per motivi ambientali? Succede in America…

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La crescente popolarità dei jet privati nel corso degli ultimi due decenni ha portato ad un rapido aumento della flotta globale di aeromobili privati. Il mercato è in espansione, con nuovi record di transazioni e volumi di denaro raggiunti nel 2021 e nel 2022. Tuttavia, questa tendenza ha sollevato preoccupazioni riguardo all’impatto ambientale di un jet, che emette almeno dieci volte più sostanze inquinanti rispetto ad un aereo passeggeri di linea. Questa disparità contribuisce in modo significativo all’impatto climatico del settore dell’aviazione. Il rapporto, basato su ricerche condotte da esperti nel campo, ha rivelato questi dati allarmanti.quindi che in America, il vice presidente della Patriotic Millionaires, tale Stephen Prince ha deciso di cedere il suo jet, un Cessna 650 Citation III che ha ...

...frutto dell'incontro tra una drammaturga in grado di...da un drammaturgo fortemente affascinato dalla lingua e dall'... 'in cui volumi triangolari diretti verso'alto coesistono con ...... tipica del marxismo istituzionalizzato: "capitalistico ... coincide con'incessante aumento dell'autorità del capitalista [],...di persone a riconsiderare le proprie priorità ela ......sine qua non per realizzare'obiettivo "net zero" è... Oltre a quello, dovremmo infatti analizzare anche, ad esempio,'... Fatte salve soluzioni di nicchia legate all'di combustibili ...