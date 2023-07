A leggere Schopenhauer si impara a smettere con la filosofia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) In “Controstoria della”, due saggi tradotti e sagacemente commentati da Sossio Giametta (La nave di Teseo), Arthurstronca dozzine di filosofi, quasi tutti. Con definizioni spassose. Platone è all’origine di “una dottrina ingannevole dalla vita tenacissima”. Aristotele è un “superficiale chiacchierone”. Giamblico “è limitato, bislacco, grossolanamente superstizioso, confuso e oscuro”. Plotino “ha scritto alla rinfusa, così come gli veniva. Come i neoplatonici in genere, non è un filosofo autentico”. Scoto Eriugena “si avvolge miserevolmente in prolissi sofismi”. Fichte e Schelling hanno scritto opere “pompose, pretenziose e intenzionalmente incomprensibili”. Hegel “è un ciarlatano piatto, privo di spirito, nauseabondo-disgustoso, ignorante”. Nemmeno Spinoza viene graziato, per via delle proposizioni della sua ...