A che temperatura fa troppo caldo per portare a spasso il cane?

(Di mercoledì 19 luglio 2023) I cani e i gatti non sempre sanno cosa è meglio per loro. Ecco alcuni consigli degli esperti per tenere al sicuro i vostri animali in caso di temperature estreme. Per quanto le nostre case, i nostri uffici e i nostri treni siano mal adattati alle ondate di calore che stanno attualmente bruciando l’Europa, la