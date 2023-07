7 film sul calcio femminile per saperne di più adesso che iniziano i Mondiali

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Mancano pochi giorni all'inizio deidi. A partire dal 20 luglio 2023, le 32 migliori nazioni delsi daranno battaglia in Australia e Nuova Zelanda per il titolo iridato. In molti cercheranno di scalzare gli Stati Uniti, quattro volte vincitori della competizione mondiale, ancora guidati dall'iconica Megan Rapinoe che ha annunciato il suo ritiro dallo sport a ottobre. Tra le altre favorite ci sono i Paesi Bassi, ovvero l’Olanda finalista nell’edizione del 2019. La nazionale orange vanta una lunga tradizione die, sicuramente, avrebbe grande interesse a coronare la propria storia calcistica con una bella vittoria ai. Per i bookmaker, però, dopo le statunitensi, ci sono le inglesi. ...